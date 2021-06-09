2021/06/09 | 23:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عناصر مسلحة استقبلت قاسم مصلح بهتافات النصر بغداد – عبدالحسين غزال كربلاء – الزمان أطلق سراح القيادي في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح امس، وهتفت عناصر في الحشد امام مقرهم بالنصر الذي تحقق بعودة مصلح، وذلك بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين، في خطوة تثير جدلاً بشأن قدرات الحكومة في السيطرة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يبرئ قيادي الحشد ويفند أدلة الحكومة بشأن الاغتيالات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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