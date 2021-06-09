القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬يبرئ‭ ‬قيادي‭ ‬الحشد ويفند‭ ‬أدلة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬الاغتيالات

2021/06/09 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر‭ ‬مسلحة‭ ‬استقبلت‭ ‬قاسم‭ ‬مصلح‭ ‬بهتافات‭ ‬النصر ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كربلاء‭ – ‬الزمان‭ ‬ أطلق‭ ‬سراح‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‭ ‬قاسم‭ ‬مصلح‭ ‬امس،‭ ‬وهتفت‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬امام‭ ‬مقرهم‭ ‬بالنصر‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بعودة‭ ‬مصلح،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬توقيفه‭ ‬بتهمة‭ ‬اغتيال‭ ‬ناشطين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تثير‭ ‬جدلاً‭ ‬بشأن‭ ‬قدرات‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ […]

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