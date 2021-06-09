هل فات أوان تدارك هذا المنحدر ؟

2021/06/09 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التحرر من النشر الحكومي للكتاب وضوابطه أمر يستحق الاشادة به في كل العهود السياسية، ذلك ان الضوابط الابداعية والعلمية كانت موجودة تحت سقف سياسي خفيض.اليوم توجد سقوف عدة خفيضة تبعا لتغير مسار المحرمات في النشر، بدل سقف واحد، لكن مع غياب واضح للاشتراطات الفنية اللائقة.يبدو النشر سائبا في بعض الجوانب، […]

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