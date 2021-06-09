تنقيب في مقبرة ضحايا بادوش وأهالي الانبار يبحثون عن أبنائهم المختطفين

2021/06/09 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد‭- ‬الفلوجة‭- ‬الزمان‭ ‬ تجري‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬لتحديد‭ ‬هويات‭ ‬رفات‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬عثر‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬المقابر‭ ‬المماثلة‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬التنظيم‭.‬ وتوجه‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الطب‭ ‬العدلي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬أخ‭ […]

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