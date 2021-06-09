استهداف قاعدة 'فكتوريا' قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا

2021/06/09 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باستهداف قاعدة "فكتوريا" قرب مطار بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة فكتوريا العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي تعرضت قبل قليل لهجوم بصاروخ كاتيوشا".وأضاف المصدر أن "صفارات الانذار سمعت داخل القاعدة".وتعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم، لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

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