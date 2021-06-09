2021/06/09 | 23:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر: تعرض قاعدة فكتوريا داخل مطار بغداد الى قصف صاروخي

مصادر: استهداف قاعدة فكتوريا داخل مطار بغداد بصاروخي كاتيوشا

تعرض قاعدة “فيكتوريا” في مطار بغداد لقصف صاروخي بعد نحو ساعة على قصف قاعدة بلد

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