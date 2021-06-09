استهداف قاعدة بلد بعدد من الصواريخ

2021/06/09 | 23:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني تعرض قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين الى قصف صاروخي مساء اليوم الاربعاء.

وقالت الخلية في بيان لها إن "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

PUKmedia / خلية الاعلام الامني

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