الصحة العراقية تحذر من مخاطر سلالات كورونا المتحورة

2021/06/09 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الأربعاء، من السلالات المتحورة لفيروس

كورونا بسبب انعدام التباعد الاجتماعي.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في

الوزارة الدكتورة ربى حسن، إن السلالات

المتحورة أصبحت أخط

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