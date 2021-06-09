بعد تسع سنوات من التوقف :افتتاح محطة ضخ الرزازة الجديدة بكربلاء(مصور)

2021/06/09 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة اليوم

مشروع افتتاح (محطة ضخ الرزازة الجديدة)

غرب المحافظة , تمثل حضور ومشاركة

الجمعيات الفلاحية في هذا الحفل برئيس

الاتحاد المحلي في كربلاء المقدسة وليد

حمد الكَريطي وعدد من

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