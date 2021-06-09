قصف صاروخي على قاعدة

2021/06/09 | 23:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عراقية، مساء الأربعاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف معسكرا فيه قوات أمريكية داخل مطار بغداد الدولي....

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