"ثاني هجوم خلال ساعة".. أنباء عن استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد

2021/06/09 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة فكتوريا التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم صاروخي الأربعاء، على ما أفاد مصدر أمني بوكالة فرانس برس، بعد أقلّ من ساعة من قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

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