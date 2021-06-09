2021/06/09 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صور خاصة

تصوير: كرم السراي

بينما يدفع عربته ذات الأربع زوايا، ينتظر بفارغ الصبر حملا يخفف عازته، وأخر يجلس مستمرا امام بضاعته وقليل المشترين، في حين يتقافز أطفال بعمر الزهور بين السيارات المزدحمة لعلهم يمسحون زجاجها مقابل مال زهيد.

جميعها مشاهد باتت مألوفة في معظم المحافظات العراقية، بما فيها الغنية التي توصف بأنها تطفو على بحار من النفط.

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