عبوة ناسفة تفشل محاولة داعشية للتسلل إلى جرف النصر

2021/06/09 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن افشاله لمحاولة تسلل عناصر داعش الإرهابي، إلى ناحية جرف النصر شمالي بابل بعد انفجار عبوة ناسفة عليهم.

وقال بيان لمديرية اعلام الحشد، انه "حاول عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي التسلل إلى منطقة اصنيديج التابعة لناحية جرف النصر قبل أن تنفجر عليهم عبوة ناسفة".

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