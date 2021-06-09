شركة نفط ميسان تخصص مبلغ (200) مليون دينار لبناء دار إستراحة لمستشفى الامراض السرطانية بقضاء الميمونة

2021/06/09 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت شركة نفط ميسان عن تخصيص مبلغ (200) مليون دينار لبناء دار إستراحة لمستشفى الامراض السرطانية بقضاء الميمونة في المحافظة.وذكر بيان لاعلام الشركة " ان الشركة استحصلت موافقة وزير النفط المهندس "إحسان عبد الجبار إسماعيل" لبناء وتشييد دار استراحة بقيمة (200) مليون دينار سيتم تخصيصها لتشييد الدار.واضاف :" ان تشييد هذا الدار سيسهم في التخفيف من حجم المعاناة التي يتعرض لها ضيوف المستشفى من خارج محافظة ميسان./انتهى

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