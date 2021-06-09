التجارة العراقية تضيف مواد جديدة للحصة التموينية

2021/06/09 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، اضافة

مواد جديدة الى مفردات البطاقة

التموينية لترتفع الى 7 مواد شهريا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي ان "

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

عقدت اجتماعا لادارات اقسامه

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