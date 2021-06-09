قصف جديد على قاعدة بلد الجوية

2021/06/10 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهالت ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، في أحدث هجوم على القاعدة التي قيل إنها لن تتعرض لاستهداف بعد التوصل إلى هدنة مع فصائل مسلحة تقضي بإيقاف الهجمات عليها.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب تعرض القاعدة لقصف بثلاثة صواريخ من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

في الأثناء، قالت مصادر أمنية إن خمسة صواريخ استهدفت القاعدة العسكرية سقطت ثلاثة منها قرب القاعدة واثنان سقطا عند مقر شركة ساليبورت الأميركية المختصة بصيانة طائرات اف ستة عشر من دون وقوع خسائر.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية تستضيف مقاولين يعملون لصالح شركة ساليبورت الأميركية ولا يوجد فيها قوات قتالية أجنبية بحسب ما صرحت به سابقا وزارة الدفاع الأميركية.

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