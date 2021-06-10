وزير الخارجية التركي: سنبعد ’المسلحين’ عن مخيم مخمور إذا تطلب الأمر!

2021/06/10 | 00:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الأربعاء، إلى إخلاء مخيم مخمور بشمال العراق من "المسلحين الأكراد".

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وقال وزير الخارجية التركي إن "مسؤولية تطهير المنطقة من المسلحين تقع على عاتق الحكومة العراقية، إلا أن أنقرة سوف تفعل ذلك بمفردها في حال لزم الأمر"، مضيفا، "ندعو إلى إخلاء مخيم مخمور من المسلحين الأكراد".

وأوضح أن "بلاده تجري مباحثات مع المسؤولين في العراق حول هذه القضية".

وتأتي تصريحات الوزير التركي بعد أن تسببت ضربات جوية تركية للمخيم في مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في مطلع الأسبوع.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مخيم مخمور يعد "حاضنة" للمسلحين ويجب التعامل معه.

ويقع المخيم على مسافة 180 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية ويؤوي آلافا من اللاجئين الأتراك منذ أكثر من 20 عاما.

وذكر أردوغان يوم الأحد أن الضربات على المخيم أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني.

"رويترز"

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