"الحليف الحساس".. تصريحات أميركية قبل القمة المرتقبة بين بايدن وإردوغان

2021/06/10 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، تركيا بـ"الحليف الحساس في حلف الناتو"، مؤكدة العمل على الحفاظ على العلاقات معها وتشجيعها على أن تكون أكثر ديمقراطية.

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