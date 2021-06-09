هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد حيث توجد قوات أميركية

2021/06/10 | 00:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف قصف صاروخي، الأربعاء، قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

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ويأتي القصف بالتزامن مع استهداف مماثل على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مراسل العربية والحدث أن القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية تم بـ 5 صواريخ، ولا أنباء عن إصابات.

وأضاف المصدر أن الأمن يبحث عن قاعدة إطلاق الصواريخ في محافظة صلاح الدين.

وتأتي هذه الهجمات التي تنسب غالباً إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، تزامناً مع إطلاق سراح قيادي في الحشد الشعبي بعد أسبوعين من توقيفه.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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