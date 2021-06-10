سيدة من جنوب أفريقيا تنجب 10 توائم

2021/06/10 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أنجبت سيدة في جوهانسبرج عشرة توائم، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا لعدد التوائم في حمل واحد.وأكدت حكومة جنوب إفريقيا بحسب" بي بي سي" أن ,جوسياما سيثول أنجبت توائمها العشرة، وهم سبعة ذكور وثلاث إناث بعملية قيصرية يوم الإثنين في مستشفى في بريتوريا، بعد تسعة وعشرين أسبوعا من الحمل ".وكانت الأم البالغة من العمر 37 عاما وزوجها قد أخبرا سابقا أن عدد التوائم سيكون ثمانية ,ولدى الزوجين توأمان من ولادة سابقة ,ويقولان إن الحمل كان بشكل طبيعي ".وفي الشهر الماضي ، أنجبت حليمة سيسي البالغة من العمر 25 عاما من مالي، في عيادة في المغرب، تسعة أطفال ، يقال إنهم في حالة جيدة ".وقبلها في الولايات المتحدة أنجبت في عام 2009 امرأة ثمانية أطفال وتحمل حاليا رقما قياسيا لأكبر عدد من الأطفال الذين يولدون في ولادة واحدة"./انتهى2

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