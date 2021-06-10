مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير دورية للشرطة العسكرية في سوريا

2021/06/10 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير إحدى مدرعات دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة الحسكة السورية.وقالت في بيان بحسب " سبوتنيك ", انه وخلال تسيير دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة الحسكة السورية بتاريخ 9 يونيو 2021 تعرضت إحدى المدرعات لتفجير بعبوة ناسفة لم تعرف طبيعتها".وأشار البيان إلى أن الانفجار أدى إلى تضرر إحدى المدرعات ما أسفر عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم للمستشفى"./انتهى2

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