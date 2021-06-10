2021/06/10 | 00:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، اجتمع بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، مع حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر.

وجرى خلال الاجتماع بحث الاوضاع السياسية والامنية، وشرح الجانبان وبشكل صريح موقفهما بشأن الانتخابات العراقية المقبلة.

واكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ضرورة حل المشاكل السياسية بين اقليم كوردستان والعراق والقوى الكوردية والعراقية، بشكل سياسي وسلمي، وأوضح: ان الاتحاد الوطني يحرص على التفاهم المشترك بين القوى المؤثرة، لانه لدينا اعتقاد ثابت بالتوافق والحوار حول مجمل المسائل ونستطيع عن طريق الحوار والاسس الدستورية، الاتفاق والتغلب على الخلافات والمشاكل.



يجب انقاذ البلاد من التجاذبات والصراعات وان لا نسمح من الآن فصاعدا ان يكون شعبنا ضحية للصراعات السياسية.

وحول الانتخابات العراقية المقبلة، اوضح بافل طالباني، موقف الاتحاد الوطني، قائلا: يجب اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بشكل نزيه وشفاف وان يكون للمراقبين الدوليين دور مهم في الاشراف على الاوضاع.

واشار الرئيس المشترك خلال الاجتماع، وبشكل صريح الى المخاطر والتهديدات الجدية على العملية السياسية في اقليم كوردستان والعراق، وأوضح: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يقف وبجميع الاشكال ضد اية محاولة تزعزع الاستقرار السياسي، الامني، والاقتصادي لاقليم كوردستان والعراق، مبينا ان جل همنا ان نتوجه نحو حل المشاكل واعادة بناء الثقة بين القوى والاطراف وجميع القوميات والمكونات.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني يبحث الاوضاع السياسية والامنية مع العبادي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني يبحث الاوضاع السياسية والامنية مع العبادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).