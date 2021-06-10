مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى الحشد الشعبي: سمعة ’المجاهدين’ على المحك!

2021/06/10 | 00:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة إلى الحشد الشعبي، فيما حذر من أن سمعة "المجاهدين" على المحك.

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