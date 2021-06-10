بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة

2021/06/10 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف "هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة"، ليل الأربعاء، مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أميركيون، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

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