2021/06/10 | 00:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري رسالة الى مقاتلي الحشد الشعبي ، دعاهم فيها الى ان يكونوا قدوة للآخرين بالالتزام بالدين والشرع والعقيدة والاخلاق وفي خدمة الفقراء والمظلومين بلا ثمن .وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / :" سمعة الجهاد والمجاهدين على المحك ..والكل مسؤولون عن ذلك ..نعم الحفاظ عليها مسؤولية عظيمة وذلك من خلال خدمتكم لشعبكم من دون تمييز بين عرق وآخر او طائفة واخرى ومن خلال تواضعكم وزهدكم في الدنيا "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر للحشد الشعبي : سمعة الجهاد والمجاهدين على المحك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر للحشد الشعبي : سمعة الجهاد والمجاهدين على المحك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).