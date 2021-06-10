التربية تعلن اسماء المقبولين ضمن المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا

2021/06/10 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة التربية، اسماء المقبولين ضمن المقاعد الشاغرة للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ .وقال مدير العلاقات العامة والاعلام هيثم نعمة رحيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية تعلن اسماء المقبولين ضمن المقاعد الشاغرة والذين تم اختيارهم وفق اسس المفاضلة للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢" . واضاف، إن "قوائم الاسماء تضم المقبولين للدراسات العليا للدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي"، لافتا الى ان "الوزارة وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاجراء ما يلزم بشأن منحهم عدم الممانعة وحسب الضوابط والتعليمات ".

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