مجاميع داعش الارهابية تنفذ جريمتين في محافظة كركوك

2021/06/10 | 00:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت مجاميع داعش الارهابية، ليلة الاربعاء، الخميس، على تنفيذ جريمتين ارهابيتين في حدود محافظة كركوك.

وقال مصر مطلع لـPUKmedia: ان مجاميع داعش الارهابية قامت بالهجوم على منزل احد المواطنين في مجمع نور بناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجية مما ادى الى استشهاد شخص ونجله.

واضاف المصدر: كما قامت مجاميع داعش الارهابية باختطاف اثنين من ابناء قرية الحمل التابعة لناحية الرشاد واقتادتهما الى جهة مجهولة.

PUKmedia خاص

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