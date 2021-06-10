القوات الامريكية تسقط طائرة مسيرة كانت تحوم حول مطار بغداد الدولي

2021/06/10 | 01:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن اسقاط طائرة مسيرة كانت تحوم حول مطار بغداد الدولي من قبل القوات الامريكية الموجودة في الجناح العسكري للمطار./انتهى9

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