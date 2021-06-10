بيان رسمي: 3 طائرات مسيّرة تستهدف مطار بغداد الدولي

2021/06/10 | 01:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت خلية الإعلام الأمني، فجر الخميس، إن هجوما نفذته 3 طائرات مسيّرة استهدف مطار بغداد الدولي، فيما أكدت إسقاط واحدة من بينهنّ.

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وذكر بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه فجر الخميس (10 حزيران 2021)، "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء يوم الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة، تم اسقاط طائرة ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً بشأن موقف الطائرتين المتبقيتين".

وأضاف بيان الخلية ان "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأربعاء، سقوط 3 صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 حزيران 2021)، إنه "سقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم الأربعاء".

وأضافت، أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء القصف".

ولم تذكر الخلية تفاصيل أخرى عن الحادث.

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