"دولة مافيا يديرها سلطوي شرير".. انتقاد لاذع في مجلس الشيوخ الأميركي للأسد وبوتين

2021/06/10 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، انتقادا لاذعا للرئيسين السوري بشار الأسد والروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب وجهه الأربعاء، في قاعة المجلس.

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