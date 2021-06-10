فن الرواية والسينما والخيال: مقابلة مع سلمان رشدي - حكمت الحاج

2021/06/10 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج الحوار: جاك ليفينغز- باريس ريفيوالترجمة الى العربية: حكمت الحاج——————-ولد سلمان رشدي في بومباي عام 1947، عشية استقلال الهند.



تلقى تعليمه هناك ومن ثم في إنكلترا، حيث أمضى العقود الأولى من حياته في الكتابة.



يعيش رشدي هذه الأيام بشكل أساسي في نيويورك، حيث أجريت هذه المقابلة في عدة جلسات خلال العام الماضي.



وبالصدفة، فقد جرت المحادثة الثانية في يوم فالنتاين يوم عيد الحب 2005، وهي نفسها الذ ......





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