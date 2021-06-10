إعمار الموصل وإعادة النازحين

2021/06/10 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة ذكرى سيطرة داعش على الموصل وأزمة إعادة إعمار الموصل، إلى أين وصلت؟ ولماذا التأخر بالإعمار وإعادة النازحين إلى سكنهم؟ كل هذا وأكثر نناقشها مع محافظ نينوى نجم الجبوري

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