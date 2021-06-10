2021/06/10 | 02:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن اسقاط طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي .وقالت الخلية في بيان :" ان مطار بغداد الدولي استهدف في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء بـثلاث طائرات مسيرة، تم اسقاط واحدة منها "./ انتهى9

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