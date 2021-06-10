الصحة: مقرر أن تصل 12 مليون جرعة من

2021/06/10 | 02:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ذكرت وزارة الصحة، أنه من المقرر أن تصل للعراق خلال العام الحالي 12 مليون جرعة من شركة فايزر- بيونتك المصنعة للقاح فيروس كورونا.

صل إجمالي عدد متلقي لقاح كورونا في عموم العراق إلى 667067 مواطنًا

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الصحة أبرمت تعاقدات مع شركة فايزر- بيونتك المصنعة للقاح فيروس كورونا لشراء 12 مليون جرعة يتم تجهيزها خلال العام الحالي"، لافتًا إلى أن "العراق سيجهز خلال نهاية الشهر الحالي بـ 500 ألف جرعة وبقية الجرعات ستصل تباعًا خلال الأشهر المقبلة".

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ولفت إلى أن "الوزارة تمتلك طاقة خزنية جيدة وستعزز خلال الأسابيع القادمة بوصول ثلاجات ذات درجة تجميد واطئة جدًا 80- من منظمة الصحة العالمية"، مبينًا أن "القدرات الخزنية متوفرة في جميع المحافظات".

وتابع أن "نصف الكمية المتفق عليها سيصل خلال 3 أشهر تباعًا فيما النصف الأخير قبل نهاية العام".

وأكد الحلفي في وقت سابق، حصول زيادة واضحة بأعداد متلقي اللقاح في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن "شهر تموز/يوليو المقبل سيشهد زيادة في كميات جرعات اللقاح إلى عشرة أضعاف عمَّا هو موجود الآن"، لافتًا إلى أن "البعض ما زال يتردد من أخذ اللقاح، لكننا نتوقع زيادة الإقبال عليه لأن التردد يتناقص مع زيادة أعداد الملقحين كلما زادت نسبة الملقحين تزداد قناعة الآخرين بأن اللقاح فعَّال".

ووفقًا للموقف الوبائي لهذا اليوم الأربعاء، فقد وصل إجمالي عدد متلقي لقاح كورونا في عموم العراق إلى 667067 مواطنًا.

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