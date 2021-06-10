2021/06/10 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته (22)، تحت شعار (الكتاب- وطن) للفترة من (10 ـ 20 حزيران) بمشاركة أكثر من (228) دار نشر محليّة وعربية وأجنبية من 14 دولة، في حين ستقام على هامشه نحو 30 ندوة ثقافية.

وذكرت الهيئة التحضيرية لمعرض بغداد الدولي للكتاب، في بيان، أنَّ الدورة الحالية ثرية بمساهمات العشرات من دور النشر العربية، والمحلية المشاركة بكثير من الإصدارات الجديدة، في مختلف الحقول والمجالات المعرفية، والعلمية، والفنية، والأدبية، بما يُغني المكتبة الشخصية للقارئ العراقي، فضلاً عن الفعاليات الثقافية المصاحبة من ندوات وحفلات توقيع، تسهم كلّها في إثراء معرض بغداد للكتاب، مبينة أنَّ المعرض يعدّ حدثاً ثقافياً وطنياً مهماً، يتطلّع لانعقاده المثقفون، وصنّاع الكتاب، وجمهور القرّاء على حد سواء.

الى ذلك قال مدير عام شركة المعارض العراقية سرمد طه سعيد: إنَّ المعرض سيشهد مشاركة واسعة من دول عربية واجنبية هي الاردن والسعودية والسودان ومصر وسوريا والامارات والكويت والمانيا وايران وقطر ولبنان وتركيا وتونس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).