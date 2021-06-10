إعادة أكثر من 20 مليون دولار من أموال العراق المجمَّدة

2021/06/10 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الطالبي

قدّرت لجنة النزاهة النيابية أموال العراق المجمدة في الخارج بأنّها تتجاوز المليار و417 مليون دولار، مشيرة إلى أنَّ عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد، في حين كشفت عن إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوروبية منذ عام 2003.

وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي، لـ"واع": إنَّ "اللجنة تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بشكل مباشر".

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