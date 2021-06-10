المفوضيَّة: المدنيون في 6 مؤسسات أمنيَّة يحق لهم الترشح

2021/06/10 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

أكدت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أحقيَّة المدنيين في ست مؤسسات أمنية بالترشح للانتخابات المقبلة.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ"الصباح": إنَّ "المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، لهم الحق بالترشح للانتخابات المقبلة".

وأضافت أنَّ "المفوضية استبعدت 135 مرشحاً من وزارة الدفاع كونهم عسكريين وبحسب المادة 9 من قانون ا لانتخابات رقم 9 لسنة 2020 التي تنصّ على (لا يحقّ لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الترشح للانتخابات)"، مشيرة إلى أنّه "لا يحقّ الترشح لمنتسبي بقية الأجهزة الأمنية - عدا المؤسسات الست المذكورة.

وبينت الغلاي أنّه "يحق للمستبعَدين الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي للنشر"، وأوضحت أنَّ "المفوضية ستصادق على أسماء المرشحين حال انتهاء عمليات التدقيق التي لا تزال مستمرة حتى الآن".

يذكر أنَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 30 أيار الماضي، استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 متقدماً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

إلى ذلك، كشف المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، عن وجود نحو 60 ألف محطة خلال الانتخابات المقبلة في عموم البلاد.

وقال مدير فرع المركز في بغداد حازم الرديني: إنَّ "نحو 60 ألف محطة ستكون مهيأة لاستقبال المصوتين في الانتخابات البرلمانية يوم العاشر من تشرين الأول المقبل".

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