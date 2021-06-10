بعد قرار طال منظمة نافالني.. واشنطن تحث موسكو على عدم إساءة استخدام مصطلح

2021/06/10 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الخارجية الأميركية، الأربعاء، قرار القضاء الروسي بتصنيف منظمات تابعة للمعارض الروسي، أليكسي نافالني، بأنها "متطرفة" وحظر عمل موظفيها وملاحقتهم قانونيا.

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