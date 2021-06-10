الأمن العراقي يؤكد استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة

2021/06/10 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الأمنية العراقية استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، معلنة إسقاط واحدة منها.

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