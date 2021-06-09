استهداف صاروخي وبمسيرات لقاعدتين عسكريتين بالعراق

2021/06/10 | 03:17 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف طائرات مسيرة، الأربعاء، قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

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ويأتي القصف بالتزامن مع استهداف صاروخي على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مراسل العربية والحدث أن القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية تم بـ 3 صواريخ، ولا أنباء عن إصابات.

وأضاف المصدر أن الأمن يبحث عن قاعدة إطلاق الصواريخ في محافظة صلاح الدين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد، نُفذ بواسطة ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أسقطت القوات الأميركية إحداها، وسقطت أجزاء منها بالقرب من مقر جهاز مكافحة الإرهاب داخل المطار، ويعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي تستخدم فيه الطائرات المسيرة ضد المطار.

كما أكد الجيش العراقي، استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بثلاثة صواريخ كاتيوشا، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وتأتي هذه الهجمات التي تنسب غالباً إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، تزامناً مع إطلاق سراح قيادي في الحشد الشعبي بعد أسبوعين من توقيفه.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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