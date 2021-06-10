رئيس الوزراء الفرنسي يخضع للعزل الصحي

2021/06/10 | 03:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت باريس، أنّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، سيمكث في العزل الصحّي لمدّة سبعة أيام بعدما تبيّن أنّ زوجته مصابة بفيروس كورونا.وقال مكتب كاستيكس لوكالة فرانس برس إنّ "نتيجة اختبار رئيس الوزراء، الذي تلقّى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في 19 مارس، جاءت سلبية هذا المساء".وأضاف أنّه "مع ذلك، وكونه مخالطاً لحالة إصابة مؤكّدة، سيمكث في العزل الصحّي لمدة سبعة أيام، وفقاً للقواعد الصحّية المتّبعة"، مشيراً إلى أنّه "تمّ ترتيب جدول أعماله بحيث يكون قادراً على القيام بالتزاماته من بعيد".المصدر: سكاي نيوز

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