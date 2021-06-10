المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام المحكمة الخميس

2021/06/10 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء الفرنسي، مساء الأربعاء، أنّ الشاب الذي صفع الرئيس، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خلال زيارة إلى جنوب شرق البلاد ستتمّ محاكمته الخميس، وفقاً لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة ولا سيّما في حالات الجنح المتلبّس بها.

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