بعد قصف قاعدة بلد.. 3 طائرات مسيرة تستهدف مطار بغداد الدولي

2021/06/10 | 03:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استهداف قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف مطار بغداد بـ3 طائرات مسيرة، فيما أشارت إلى إسقاط واحدة من بينهن.

وقال بيان للخلية تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء يوم الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، تم إسقاط طائرة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا بشأن موقف الطائرتين المتبقيتين".

وأضاف بيان الخلية أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

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