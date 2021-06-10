"حلقة من النار".. ناسا تعلن عن أول كسوف جزئي للشمس هذا العام

2021/06/10 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المنتظر أن يتداخل القمر مع الشمس ليحجب جزءا منها ويشكل فيما يشبه "حلقة النار" يمكن أن يراه الناس في نصف الكرة الشمالي صباح الخميس، بحسب ما أفادت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

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