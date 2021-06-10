أكبر شركة لحوم في العالم تقر بدفع

2021/06/10 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "جي بي أس"، أكبر مورد للحوم البقر في العالم، أنها دفعت فدية قدرها 11 مليون دولار لقراصنة هاجموا أنظمتها الإلكترونية، قبل أيام، ما أدى إلى إغلاق كامل لمصانع لحوم البقر في الشركة بالولايات المتحدة التي توفر نحو خمس إمدادات اللحوم في البلاد

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