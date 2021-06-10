تقرير أممي

2021/06/10 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وثيقة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز، الأربعاء، أن نحو 350 ألف شخص في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، الذي مزقته الصراعات يعانون من مجاعة شديدة.

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