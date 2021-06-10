"جرس إنذار".. زيادة كبيرة في عمالة الأطفال حول العالم بعد تراجعها لسنوات

2021/06/10 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير مشترك لمنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بارتفاع عمالة الأطفال حول العالم إلى 160 مليون طفل، أي بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل، خلال السنوات الأربع الماضية، وقال إن أزمة جائحة كورونا تهدد ملايين آخرين

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