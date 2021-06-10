فرنسا ترسل

2021/06/10 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا أنها سترسل إلى الولايات المتحدة نموذجا مصغرا من "تمثال الحرية" الأصلي، فيما قالت إنه "رسالة صداقة" تعبر عن العلاقات القوية بين البلدين

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