التحذير من

2021/06/10 | 06:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو في البرلمان العراقي تركيا بالتمهيد لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة كردستان شمالي البلاد وبقطع أشجار ونقل أطنان من الخشب إلى الجانب الآخر من الح...

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