انقلابٌ شِعْريّ...ومضات - ريتا عودة

2021/06/10 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-وَعِنْدَمَا تُصَافِحُنِيأعُدُّ أنامِلي..لإحْسَاسِي أنّها من لَمْسَةٍتَتَكََاثَرُ..!-2-شفتايَ حَبَّتا كَرَزٍ،وَعَيْنَاكَ طَائِرَانِ نَزِقَانِ.-3//تناغُم//كما يَدُورُ ضِلعُ الدَّائرَةِ الوَحِيد حَوْلَ مِحْوَرِهَا...تَدُورُ أنْتَ حَوْلَ شَمِْسي......حَبيبي.-4-هُمْيتس ......





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