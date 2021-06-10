حين أتانا جبريل! - بثينة تروس

2021/06/10 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بثينة_تروس بات السِؤال ملحا عقب التصريحات المتكررة، لوزير المالية في عهد الحكومة الانتقالية دكتور جبريل إبراهيم، المجافية لتوجهات ثورة ديسمبر المجيدة، من الذي اتي به الى سدة الحكم! الاخوان المسلمون؟ ام دماء شباب ثورة ديسمبر؟ اذ لم نسمع للرجل تصريحاً دعم فيه التغيير في البلاد، بل أكثر من ذلك كان حرباً على توجهات ومقاصد الشعب في اسقاط الحكم الإسلامي الفاسد، ومطالب الحرية والسلام والعدالة، هل امتطى الرجل مقاصد ......





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